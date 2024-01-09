У Карпати прийшли 23-градусні морози

За добу температура повітря стрімко знизилася на 12°С.

Джерело фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпатах на вершині гори Піп Іван Чорногірський зафіксували спад температури повітря до -23°С, коли попереднього дня фіксували -11°С. Інформацію про це розповів Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

В їхньому повідомленні, оновленому о 08:20 9 січня 2024 року, зазначено, що на вершині Піп Іван Чорногірський панує ясна погода. Вітер з північно-східного напрямку зі швидкістю 13 метрів на секунду, а температура повітря спала до -23°С.

Піп Іван Чорногірський, також відомий як Попіван або Чорна Гора, є однією з найвищих вершин Українських Карпат, маючи висоту 2028,5 метрів над рівнем моря.

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