Як отримати «Доступні ліки» у 2024 році: роз’яснення

Національна служба здоров'я України нагадало, що у 2024 році програма реімбурсації працює за такими ж самими правилами, як і в минулому році.
Зазначається, що «Доступні ліки», лікарські засоби для осіб у посттрансплантаційному періоді, знеболення для паліативних пацієнтів, а також тест-смужки для вимірювання в амбулаторних умовах рівня цукру в крові пацієнтами з діабетом I типу можна так само отримати за е-рецептом.
Програма включає понад 500 найменувань ліків та медичних виробів, які пацієнти отримують безоплатно або з частковою доплатою.
З е-рецептом потрібно звернутися в аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації. Зазвичай такі аптеки мають на дверях наліпку «Тут є «Доступні ліки» (та «+Інсуліни», якщо потрібні саме вони).
Також знайти аптеку з «Доступними ліками» допоможе:
- контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.
Хто виписує е-рецепт на ліки та медичні вироби з програми реімбурсації?
Сімейний лікар, терапевт або педіатр може самостійно призначити ліки при таких станах:
- серцево-судинні захворювання;
- цукровий діабет 2 типу;
- бронхіальна астма;
- хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). А також знеболювальне — паліативним пацієнтам з онкологією.
При інших захворюваннях чи станах потрібно спочатку отримати призначення лікаря-спеціаліста, який також може виписати перший рецепт:
- при розладах психіки та поведінки — психіатр;
- при епілепсії — психіатр або невролог;
- при нецукровому діабеті та для пацієнтів з цукровим діабетом, що потребують терапії препаратами інсуліну — ендокринолог;
- при хворобі Паркінсона — невролог;
- у посттрансплантаційному періоді — трансплант-координатор.
Електронний рецепт на тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові пацієнтам з цукровим діабетом І типу може виписати як ендокринолог, так і сімейний лікар.
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