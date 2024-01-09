Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони погодилося із збереженням відстрочки для осіб з інвалідністю, включно з 3 групою, - у Раді повідомили, що далі з законопроектом про мобілізацію

Остаточне рішення Комітету з нацбезпеки щодо законопроекту про мобілізацію буде 10 січня.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс припис Денису Шмигалю і вимагає провести службове розслідування

Прем’єр-міністрові Денису Шмигалю внесено припис, бо Уряд не надав 131 постанову для проведення антикорупційної експертизи НАЗК.

НАБУ і САП викрили суддю райсуду Одеської області, який виніс понад 1000 рішень щодо виїзду чоловіків за кордон

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею за кордон, - повідомили у САП.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

  1. Суспільство

Як отримати «Доступні ліки» у 2024 році: роз’яснення

19:10, 9 січня 2024
Програма «Доступні ліки» включає понад 500 найменувань ліків та медичних виробів, які пацієнти отримують безоплатно або з частковою доплатою.
Як отримати «Доступні ліки» у 2024 році: роз’яснення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Національна служба здоров'я України нагадало, що у 2024 році програма реімбурсації працює за такими ж самими правилами, як і в минулому році.

Зазначається, що «Доступні ліки», лікарські засоби для осіб у посттрансплантаційному періоді, знеболення для паліативних пацієнтів, а також тест-смужки для вимірювання в амбулаторних умовах рівня цукру в крові пацієнтами з діабетом I типу можна так само отримати за е-рецептом.

Програма включає понад 500 найменувань ліків та медичних виробів, які пацієнти отримують безоплатно або з частковою доплатою.

З е-рецептом потрібно звернутися в аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації. Зазвичай такі аптеки мають на дверях наліпку «Тут є «Доступні ліки» (та «+Інсуліни», якщо потрібні саме вони).

Також знайти аптеку з «Доступними ліками» допоможе:

-  дашборд НСЗУ 

-  контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Хто виписує е-рецепт на ліки та медичні вироби з програми реімбурсації?

Сімейний лікар, терапевт або педіатр може самостійно призначити ліки при таких станах:

- серцево-судинні захворювання;

- цукровий діабет 2 типу;

- бронхіальна астма;

- хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). А також знеболювальне — паліативним пацієнтам з онкологією.

При інших захворюваннях чи станах потрібно спочатку отримати призначення лікаря-спеціаліста, який також може виписати перший рецепт:

- при розладах психіки та поведінки — психіатр;

- при епілепсії — психіатр або невролог;

- при нецукровому діабеті та для пацієнтів з цукровим діабетом, що потребують терапії препаратами інсуліну — ендокринолог;

- при хворобі Паркінсона — невролог;

- у посттрансплантаційному періоді — трансплант-координатор.

Електронний рецепт на тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові пацієнтам з цукровим діабетом І типу може виписати як ендокринолог, так і сімейний лікар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду