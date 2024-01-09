Как получить «Доступное лекарство» в 2024 году: разъяснение

Программа «Доступное лекарство» включает более 500 наименований лекарств и медицинских изделий, которые пациенты получают бесплатно или с частичной доплатой.

Национальная служба здоровья Украины напомнила, что в 2024 году программа реимбурсации работает по таким же правилам, как и в прошлом году.

Отмечается, что «Доступное лекарство», лекарственные средства для лиц в посттрансплантационном периоде, обезболивание для паллиативных пациентов, а также тест-полоски для измерения в амбулаторных условиях уровня сахара в крови пациентами с диабетом I типа можно также получить по е-рецепту.

Программа включает более 500 наименований лекарств и медицинских изделий, которые пациенты получают бесплатно или с частичной доплатой.

С е-рецептом нужно обратиться в аптеку, отпускающую лекарства по программе реимбурсации. Обычно такие аптеки имеют на дверях наклейку «Здесь есть «Доступное лекарство» (и «+Инсулины», если нужны именно они).

Также найти аптеку с «Доступным лекарством» поможет:

- дашборд НСЗУ

- контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Кто выписывает е-рецепт на лекарства и медицинские изделия из программы реимбурсации?

Семейный врач, терапевт или педиатр может самостоятельно назначить лекарство при следующих состояниях:

- сердечно-сосудистые заболевания;

- сахарный диабет 2 типа;

- бронхиальная астма;

- хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ). А также обезболивающее – паллиативным пациентам с онкологией.

При других заболеваниях или состояниях нужно сначала получить назначение врача-специалиста, который может выписать первый рецепт:

- при расстройствах психики и поведения – психиатр;

- при эпилепсии – психиатр или невролог;

- при несахарном диабете и для пациентов с сахарным диабетом, нуждающихся в терапии препаратами инсулина - эндокринолог;

- при болезни Паркинсона – невролог;

- в посттрансплантационном периоде – трансплант-координатор.

Электронный рецепт на тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови пациентам с сахарным диабетом I типа может выписать как эндокринолог, так и семейный врач.

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