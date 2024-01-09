В Карпаты пришли 23-градусные морозы

За сутки температура воздуха стремительно снизилась на 12°С.

Источник фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Карпатах на вершине горы Поп Иван Черногорский зафиксировали спад температуры воздуха до -23°С, когда накануне фиксировали -11°С. Информацию об этом рассказал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В их сообщении, обновленном в 08:20 9 января 2024 года, указано, что на вершине Поп Иван Черногорский царит ясная погода. Ветер с северо-восточного направления со скоростью 13 метров в секунду, а температура воздуха спала до -23°С.

Поп Иван Черногорский, также известный как Попиван или Черная Гора, является одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, имея высоту 2028,5 метров над уровнем моря.

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