Основні процедурні строки, встановлені законом про адміністративну процедуру, пам’ятка

У Мін’юсті розповіли про початок і закінчення процедурних строків, а також подолання колізій між нормами Закону про адміністративну процедуру та інших нормативно-правових актів.

Міністерство юстиції України нагадало, що Закон України «Про адміністративну процедуру» регулює порядок обчислення строків в адміністративному провадженні. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, відповідно до статті 42 закону:

- адміністративне провадження здійснюється з дотриманням строків, що обчислюються днями та місяцями. Строк може визначатися також вказівкою на подію, яка неодмінно повинна настати;

- перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок;

- Строк не вважається пропущеним, якщо необхідні для розгляду справи документи були відправлені поштою чи передані іншими засобами телекомунікаційного зв'язку до його закінчення;

- днем закінчення строку вважається день, на який припадає останній день визначеного строку.

* Строк, який становить менше десяти днів, обчислюється робочими днями, а десять і більше днів - календарними, якщо інше не встановлено законом;

- Пропущений із поважних причин строк, встановлений законом, може бути поновлений, а строк, встановлений адміністративним органом, - продовжений адміністративним органом за клопотанням особи.

Детальніше про початок і закінчення строків, а також подолання колізій між нормами ЗУ «Про адміністративну процедуру» та інших нормативно-правових актів розповіли у пам’ятці:

Раніше ми писали, що набув сили закон про адміністративну процедуру. Він забороняє чиновникам вимагати від громадян, які звернулися за адмінпослугою, документи, які вже й так є у розпорядженні органів влади.

Нагадаємо, Рада підтримала внесення змін до Закону про адміністративну процедуру у першому читанні.

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