Основные процедурные сроки, установленные законом об административной процедуре, памятка

В Минюсте рассказали о начале и окончании процедурных сроков, а также о преодолении коллизий между нормами Закона об административной процедуре и других нормативно-правовых актов.

Министерство юстиции Украины напомнило, что Закон Украины «Об административной процедуре» регулирует порядок исчисления сроков в административном производстве. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, согласно статье 42 закона:

- административное производство осуществляется с соблюдением сроков, исчисляемых днями и месяцами. Срок может определяться также указанием на событие, которое обязательно должно наступить;

- течение срока начинается со следующего дня после соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало;

- срок не считается пропущенным, если необходимые для рассмотрения дела документы были отправлены по почте или переданы другими средствами телекоммуникационной связи до его окончания;

- днем истечения срока считается день, на который приходится последний день определенного срока.

* срок, который составляет менее десяти дней, исчисляется рабочими днями, а десять и более дней – календарными, если иное не установлено законом;

- Пропущенный по уважительным причинам срок, установленный законом, может быть восстановлен, а срок, установленный административным органом, – продлен административным органом по ходатайству лица.

Детальнее о начале и окончании сроков, а также преодолении коллизий между нормами ЗУ «Об административной процедуре» и других нормативно-правовых актов рассказали в памятке:

Ранее сообщалось, что вступил в силу закон об административной процедуре. Он запрещает чиновникам требовать от граждан, обратившихся за админуслугой, документы, которые уже и так находятся в распоряжении органов власти.

Напомним, Рада поддержала внесение изменений в Закон об административной процедуре в первом чтении.

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