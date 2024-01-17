Расстрелы протестующих на Майдане: дела бывших беркутовцев передали в суд

В результате применения оружия погибли 48 и получили огнестрельные ранения 90 митингующих.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование уголовного производства по 20 бывшим «беркутовцам». Они применили огнестрельное оружие против участников мирных акций протеста в феврале 2014 года, что привело к гибели безоружных активистов. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Следствием установлено, что указание применить оружие предоставил бывший президент Янукович, пытавшийся любым способом остаться у власти. Находясь в резиденции «Межигорье», он через правительственную связь отдал преступный приказ министру МВД на применение работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия к мирным участникам протеста.

В ГБР сообщают, что сотрудники роты во взаимодействии с работниками других подразделений на Институтской применили к безоружным активистам, у которых из снаряжения были только шлемы и щиты огнестрельного оружия. После чего по указанию командира стали отходить на заранее подготовленную позицию – бетонные блоки, перекрывавшие вход на территорию правительственного квартала.

Находясь за укрытием, спецназовцы продолжили производить прицельные выстрелы на поражение митингующих, которые не совершали никаких противоправных действий. В результате применения оружия были убиты 48 и ранены 90 участников акций протеста, среди которых и лица, пытавшиеся оказать помощь пострадавшим.

Лишь утром на следующий день после принятия Верховной Радой решения о возвращении спецподразделений в места постоянной дислокации бойцы спецроты отошли с занятых позиций.

"Опасаясь преследования за совершенные преступления, оружие было похищено и повреждено спецназначенцами и, в частности, утоплено в водоеме на территории одного из районов Киева. В ходе расследования часть оружия была обнаружена и идентифицирована, несмотря на попытки преступников уничтожить ее нумерацию", - сообщили в Госбюро расследований.

Обвинительный акт в отношении 9 беркутовцев направлен в суд для рассмотрения по специальной процедуре, в связи с тем, что обвиняемые находятся на территории рф и уже имеют гражданство рф.

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