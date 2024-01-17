Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Олег Бачун вместо нового суда получил квалификационное оценивание

Бывший председатель Окружного административного суда города Киева планировал перевестись в Киевский окружной административный суд, но ВККС решила иначе.

Цифровизация военного учета: какие персональные данные попадут в Реестр военнообязанных и что будет в Электронном кабинете призывника – полный анализ принятого закона

Верховная Рада приняла закон о цифровизации военного учета и установлении перечня данных, которые попадут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов – полный анализ закона от «Судебно-юридической газеты».

Верховная Рада одобрила законопроект о 10 годах лишения свободы за несанкционированное копирование информации из публичных реестров

Народные депутаты приняли за основу законопроект, устанавливающий наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые есть в Плане реформ от США, относительно прозрачности управления государственными компаниями

Парламент готовится рассмотреть законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями оказания помощи от США.

Время, потраченное адвокатом на ожидание судебного заседания, является составной частью правовой помощи и подлежит компенсации наравне с другими расходами, - Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд ВС заключил, что ожидание судебное заседание является составной частью юридической помощи, и время, затраченное на ожидание начала заседания адвокатом, подлежит компенсации наравне с другими расходами.

  1. В мире

Дело о клевете: после политической победы в Айове Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка

10:21, 17 января 2024
В Нью-Йорке судебный процесс против Дональда Трампа связан с иском писательницы Э. Джин Кэрролл.
Дело о клевете: после политической победы в Айове Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

После победы на внутрипартийных выборах в Айове бывший президент США Дональд Трамп сразу прибыл в суд в Нью-Йорке, передает «Голос Америки».

Как отмечает издание, судебный процесс связан с иском писательницы Э. Джин Кэрролл. Суд должен определить размер денежной компенсации Трампа за ущерб, вызванный его заявлениями в адрес писательницы в 2019 году.

Это уже второй суд, связанный с обвинениями Э. Джин Кэрролл в адрес Трампа. Текущее дело сосредоточено на различных комментариях, сделанных Трампом в 2019 году. Судья уже постановил, что эти заявления были клеветническими. Сторона Кэрролл требует Трампа выплатить 10 миллионов долларов компенсации за репутационный ущерб.

Напомним, Трампа обвиняли в сексуальном насилии, совершенном в отношении писательницы Э. Джин Кэрролл в 1996 году. Дело основывается на обвинениях писательницы в том, что Трамп совершил сексуальное насилие над ней в универмаге в 1996 году.

Трамп отрицал обвинение и называл писательницу «психически больной», однако производство двух гражданских исков против него продолжили. Трампа был признан ответственным по одному из исков, еще один иск был передан в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Едуард Швед
    Едуард Швед
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області