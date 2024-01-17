Дело о клевете: после политической победы в Айове Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка

В Нью-Йорке судебный процесс против Дональда Трампа связан с иском писательницы Э. Джин Кэрролл.

После победы на внутрипартийных выборах в Айове бывший президент США Дональд Трамп сразу прибыл в суд в Нью-Йорке, передает «Голос Америки».

Как отмечает издание, судебный процесс связан с иском писательницы Э. Джин Кэрролл. Суд должен определить размер денежной компенсации Трампа за ущерб, вызванный его заявлениями в адрес писательницы в 2019 году.

Это уже второй суд, связанный с обвинениями Э. Джин Кэрролл в адрес Трампа. Текущее дело сосредоточено на различных комментариях, сделанных Трампом в 2019 году. Судья уже постановил, что эти заявления были клеветническими. Сторона Кэрролл требует Трампа выплатить 10 миллионов долларов компенсации за репутационный ущерб.

Напомним, Трампа обвиняли в сексуальном насилии, совершенном в отношении писательницы Э. Джин Кэрролл в 1996 году. Дело основывается на обвинениях писательницы в том, что Трамп совершил сексуальное насилие над ней в универмаге в 1996 году.

Трамп отрицал обвинение и называл писательницу «психически больной», однако производство двух гражданских исков против него продолжили. Трампа был признан ответственным по одному из исков, еще один иск был передан в суд.

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