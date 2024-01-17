Справа про наклеп: після політичної перемоги в Айові Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка

У Нью-Йорку судовий процес проти Дональда Трампа пов’язаний із позовом письменниці Е. Джин Керролл.

Після перемоги на внутрішньопартійних виборах в Айові колишній президент США Дональд Трамп одразу прибув до суду в Нью-Йорку, передає «Голос Америки».

Як зазначає видання, судовий процес пов’язаний із позовом письменниці Е. Джин Керролл. Суд має визначити розмір грошової компенсації Трампа за збитки, спричинені його заявами на адресу письменниці у 2019 році.

Це вже другий суд, пов’язаний зі звинуваченнями Е. Джин Керролл на адресу Трампа. Поточна справа зосереджена на різних коментарях, які Трамп зробив у 2019 році. Суддя вже постановив, що ці заяви були наклепницькими. Сторона Керролл вимагає Трампа виплатити 10 мільйонів доларів компенсації за репутаційну шкоду.

Нагадаємо, Трампа звинувачували у сексуальному насильстві, вчиненому щодо письменниці Е. Джин Керролл у 1996 році. Справа ґрунтується на звинуваченнях письменниці у тому, що Трамп вчинив сексуальне насильство над нею в універмазі 1996 року.

Трамп заперечував обвинувачення та називав письменницю «психічно хворою», однак провадження двох цивільних позовів проти нього продовжили. Трампа було визнано відповідальним за одним із позовів, ще один позов було передано до суду.

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