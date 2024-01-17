Розстріли протестувальників на Майдані: справи колишніх беркутівців передали до суду

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо 20 колишніх «беркутівців». Вони застосували вогнепальну зброю проти учасників мирних акцій протесту у лютому 2014 року, що призвело до загибелі беззбройних активістів. Про це повідомляє пресслужба Бюро.
Слідством встановлено, що вказівку застосувати зброю надав колишній президент Янукович, який намагався у будь-який спосіб залишитись при владі. Перебуваючи у резиденції «Межигір’я» він через урядовий зв’язок віддав злочинний наказ міністру МВС на застосування працівниками правоохоронних органів вогнепальної зброї до мирних учасників протесту.
У ДБР повідомляють, що півробітники роти у взаємодії з працівниками інших підрозділів на Інститутській застосували до беззбройних активістів, у яких зі спорядження були лише шоломи та щити вогнепальну зброю. Після чого за вказівкою командира стали відходити на заздалегідь підготовлену позицію – бетонні блоки, що перекривали вхід на територію урядового кварталу.
Перебуваючи за укриттям, спецпризначенці продовжили здійснювати прицільні постріли на ураження мітингувальників, які не вчиняли жодних протиправних дій. У результаті застосування зброї правоохоронці вбили 48 та поранили 90 учасників акцій протесту, серед яких і особи, які намагались надати допомогу постраждалим.
Лише вранці наступного дня після прийняття Верховною Радою рішення про повернення спецпідрозділів до місць постійної дислокації бійці спецроти відійшли з зайнятих позицій.
"Побоюючись переслідування за вчинені злочини, зброя була викрадена та пошкоджена спецпризначенцями й, зокрема, втоплена у водоймі на території одного з районів Києва. У ході розслідування частина зброї була віднайдена та ідентифікована, не дивлячись на намагання злочинців знищити її нумерацію", - повідомили у Держбюро розслідувань.
Обвинувальний акт щодо 9 беркутівців направленодо суду для розгляду за спеціальною процедурою, у зв’язку з переховуванням обвинувачених на території рф та набуття її громадянства.
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