Розстріли протестувальників на Майдані: справи колишніх беркутівців передали до суду

В результаті застосування зброї загинули 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо 20 колишніх «беркутівців». Вони застосували вогнепальну зброю проти учасників мирних акцій протесту у лютому 2014 року, що призвело до загибелі беззбройних активістів. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Слідством встановлено, що вказівку застосувати зброю надав колишній президент Янукович, який намагався у будь-який спосіб залишитись при владі. Перебуваючи у резиденції «Межигір’я» він через урядовий зв’язок віддав злочинний наказ міністру МВС на застосування працівниками правоохоронних органів вогнепальної зброї до мирних учасників протесту.

У ДБР повідомляють, що півробітники роти у взаємодії з працівниками інших підрозділів на Інститутській застосували до беззбройних активістів, у яких зі спорядження були лише шоломи та щити вогнепальну зброю. Після чого за вказівкою командира стали відходити на заздалегідь підготовлену позицію – бетонні блоки, що перекривали вхід на територію урядового кварталу.

Перебуваючи за укриттям, спецпризначенці продовжили здійснювати прицільні постріли на ураження мітингувальників, які не вчиняли жодних протиправних дій. У результаті застосування зброї правоохоронці вбили 48 та поранили 90 учасників акцій протесту, серед яких і особи, які намагались надати допомогу постраждалим.

Лише вранці наступного дня після прийняття Верховною Радою рішення про повернення спецпідрозділів до місць постійної дислокації бійці спецроти відійшли з зайнятих позицій.

"Побоюючись переслідування за вчинені злочини, зброя була викрадена та пошкоджена спецпризначенцями й, зокрема, втоплена у водоймі на території одного з районів Києва. У ході розслідування частина зброї була віднайдена та ідентифікована, не дивлячись на намагання злочинців знищити її нумерацію", - повідомили у Держбюро розслідувань.

Обвинувальний акт щодо 9 беркутівців направленодо суду для розгляду за спеціальною процедурою, у зв’язку з переховуванням обвинувачених на території рф та набуття її громадянства.

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