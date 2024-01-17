У Печерському районі Києва частково обмежено рух транспорту через аварію на водопроводі

У Києві частково обмежено рух по бульвару Лесі Українки в напрямку до станції метро «Печерська» через пошкодження водопроводу. Про це повідомила пресслужба КМДА.
Зараз на місці працюють комунальні служби.
За інформацією «Київводоканалу», всі споживачі залишаються з водопостачанням. Пошкодження виникло на водопровідній магістралі діаметром 400 мм на перетині бульвару Лесі Українки та вулиці Новогоспітальної.
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