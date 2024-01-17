В Печерском районе Киева частично ограничено движение транспорта из-за аварии на водопроводе

Движение транспорта частично ограничено в направлении к станции метро «Печерская».

Источник фото: suspilne

В Киеве частично ограничено движение по бульвару Леси Украинки в направлении к станции метро «Печерская» из-за повреждения водопровода. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Сейчас на месте работают коммунальные службы.

По информации «Киевводоканала», все потребители остаются с водоснабжением. Повреждение возникло на водопроводной магистрали диаметром 400 мм на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Новогоспитальной.

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