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  1. В Україні

Керівників ТЦК та СП на Рівненщині судитимуть за побиття та грабіж військового

12:14, 24 січня 2024
Керівники ТЦК та СП Рівненщини постануть перед судом за зловживання владою та насильство щодо підлеглого військового.
Керівників ТЦК та СП на Рівненщині судитимуть за побиття та грабіж військового
Джерело фото: ДБР
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Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону разом із Рівненською спеціалізованою прокуратурою направили до суду обвинувальний акт стосовно керівників обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Очільник обласного ТЦК та СП обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи. Керівник районного ТЦК та СП висувається обвинувачення у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до їх вживання.

Відомо, що 27 липня йому було повідомлено про підозру через побиття підлеглого військового. Разом з керівником районного ТЦК та СЦ він побив чоловіка битою та змушував «вимолювати пробачення» на колінах. Усе це знімали на телефон. Ці дії зафіксовані на відео колегою посадовця – начальником районного ТЦК та СП.

Крім того, під час обшуків виявлено психотропні речовини та інші докази, що стосуються незаконних дій керівника районного ТЦК та СП, який також здійснював їх збут. Загальна сума незаконного збагачення керівника обласного ТЦК та СП перевищила 52 млн грн.

У результаті правопорушників звільнено з посад і зараховано в розпорядження. Обидва перебувають під вартою.

Нагадаємо, що посадовець, який у липні побив підлеглого, ще й «забув» задекларувати статки на 46 млн грн.

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