У Мінфіні заявили, що іноземні інвестори готові купити два українські держбанки

«Укргазбанк» та «Сенс банк» зацікавили іноземних інвесторів, повідомили у Мінфіні.

Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук заявив, що іноземні інвестори зацікавлені в приватизації двох українських державних банків – «Укргазбанку» та «Сенс банку», передає ЕП.

«Держава має стратегію зменшення банківського сектору, присутності та своєї участі (в ньому - ред). Але треба реально дивитись на речі. Ринок зараз такий, що ви самі розумієте, «Приватбанк» - це той банк, в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету», - сказав він.

Посадовець додав, що поки держава не готова продати цей банк, але не виключив цього в майбутньому.

«У нас є зацікавленість іноземних інвесторів в двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені», - заявив заступник міністра фінансів.

За словами Драганчука, незабаром Мінфін буде брати фінансових радників для цих банків.

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