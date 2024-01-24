В Минфине заявили, что иностранные инвесторы готовы купить два украинских госбанка

«Укргазбанк» и «Сенс банк» заинтересовали иностранных инвесторов, сообщили в Минфине.

Заместитель министра финансов Юрий Драганчук заявил, что иностранные инвесторы заинтересованы в приватизации двух украинских государственных банков – «Укргазбанка» и «Сенс банка», передает ЭП.

«Государство имеет стратегию уменьшения банковского сектора, присутствия и своего участия (в нем - ред). Но надо реально смотреть на вещи. Рынок сейчас такой, что вы сами понимаете, «Приватбанк» - это тот банк, в который готово вкладывать деньги государство, и банк, который генерирует миллиард долларов дохода государственного бюджета», – сказал он.

Чиновник добавил, что пока государство не готово продать этот банк, но не исключило этого в будущем.

«У нас есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года, начиная с осени», – заявил замминистра финансов.

По словам Драганчука, скоро Минфин будет брать финансовых советников для этих банков.

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