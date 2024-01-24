В более 150 местах Польши стартуют протесты фермеров против импорта из Украины

Польские фермеры протестуют против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины.

24 января в Польше начнется общенациональный протест фермеров, которые выступают против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС. Об этом сообщает RMF FM.

Около полудня фермеры планируют осуществить протесты на дорогах в более 150 местах по всей Польше. Лозунг акции - "Европа - это выращивать и разводить". Участники протеста будут выражать свое недовольство "бесконтрольным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран, которые не придерживаются европейских стандартов".

Фермеры утверждают, что их поставили в неконкурентное положение, поскольку они должны выполнять высокие стандарты и тратить средства на меры защиты окружающей среды, чего не требуется от производителей в третьих странах. Они также призывают к разработке стратегии относительно вступления Украины в ЕС в сфере сельского хозяйства с разделением на сектора.

Фермеры выражают недовольство ограничениями, связанными с Европейским зеленым курсом, и требуют пересмотра общей европейской политики в сфере сельского хозяйства, а также большей гибкости в национальной стратегии на период до 2027 года.

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