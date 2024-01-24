У понад 150 місцях Польщі стартують протести фермерів проти імпорту з України

Польські фермери протестують проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України.

24 січня в Польщі розпочнеться загальнонаціональний протест фермерів, які виступають проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза межами ЄС. Про це повідомляє RMF FM.

Близько полудня фермери планують здійснити протести на дорогах у понад 150 місцях по всій Польщі. Гасло акції — «Європа — це вирощувати і розводити». Учасники протесту висловлюватимуть своє невдоволення «безконтрольним імпортом сільськогосподарської продукції з України та інших країн, які не дотримуються європейських стандартів».

Фермери стверджують, що їх поставили в неконкурентне положення, оскільки вони повинні виконувати високі стандарти та витрачати кошти на заходи захисту довкілля, чого не вимагається від виробників у третіх країнах. Вони також закликають до розробки стратегії стосовно вступу України в ЄС у сфері сільського господарства з поділом на сектори.

Фермери висловлюють невдоволення обмеженнями, пов'язаними з Європейським зеленим курсом, та вимагають перегляду спільної європейської політики у сфері сільського господарства, а також більшої гнучкості в національній стратегії на період до 2027 року.

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