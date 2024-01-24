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Правоохоронці повинні утримуватись від обшуків, затримань і блокувань рахунків підприємців, — Юлія Свириденко пояснила рішення РНБО

Міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що відповідно до рішення РНБО перевірки бізнесу будуть обмежені, а правоохоронні органи мають три місяці утримуватися від обшуків, затримань та блокування рахунків

Класифікація посад державної служби в судах та в органах судової влади призвела до плутанини – РСУ та ДСА

У Національному агентстві з питань державної служби вважають, що деякі суди недбало підійшли до проведення класифікації посад держслужби.

На голову НАЗК претендує екс-співробітниця НАЗК Ірина Мостова, компанія якої консультувала Укравтодор щодо корупційних ризиків

Від тендерів на консультації з оцінки корупційних ризиків в Укравтодорі до кандидата на голову НАЗК, - що відомо про кандидата на очільника НАЗК Ірину Мостову.

Стало відомо, за якою формулою будуть обчислювати винагороду перекладачів та медіаторів, яких залучають центри БПД

Уряд затвердив порядок оплати послуг перекладачів і медіаторів, яких залучають в рамках надання безоплатної правничої допомоги.

Чи є поважною причиною пропуску строку на апеляційне оскарження укладення із захисником договору після проголошення судового рішення, - позиція Верховного Суду

Захисник стверджував, що строк апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції він пропустив із поважних причин, оскільки договір про надання правової допомоги було укладено з ним через п’ять днів після постановлення судового рішення.

  1. У світі

У понад 150 місцях Польщі стартують протести фермерів проти імпорту з України

11:46, 24 січня 2024
Польські фермери протестують проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України.
У понад 150 місцях Польщі стартують протести фермерів проти імпорту з України
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24 січня в Польщі розпочнеться загальнонаціональний протест фермерів, які виступають проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України та інших країн поза межами ЄС. Про це повідомляє RMF FM.

Близько полудня фермери планують здійснити протести на дорогах у понад 150 місцях по всій Польщі. Гасло акції — «Європа — це вирощувати і розводити». Учасники протесту висловлюватимуть своє невдоволення «безконтрольним імпортом сільськогосподарської продукції з України та інших країн, які не дотримуються європейських стандартів».

Фермери стверджують, що їх поставили в неконкурентне положення, оскільки вони повинні виконувати високі стандарти та витрачати кошти на заходи захисту довкілля, чого не вимагається від виробників у третіх країнах. Вони також закликають до розробки стратегії стосовно вступу України в ЄС у сфері сільського господарства з поділом на сектори.

Фермери висловлюють невдоволення обмеженнями, пов'язаними з Європейським зеленим курсом, та вимагають перегляду спільної європейської політики у сфері сільського господарства, а також більшої гнучкості в національній стратегії на період до 2027 року.

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