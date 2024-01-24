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Руководителей ТЦК и СП на Ривненщине будут судить за избиение и грабеж военного

12:14, 24 января 2024
Руководители ТЦК и СП Ривненской области предстанут перед судом за злоупотребление властью и насилие в отношении подчиненного военного.
Руководителей ТЦК и СП на Ривненщине будут судить за избиение и грабеж военного
Источник фото: ГБР
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Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона вместе с Ривненской специализированной прокуратурой направили в суд обвинительный акт в отношении руководителей областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки в применении насилия в отношении подчиненного, грабеже и приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Глава областного ТЦК и СП обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, грабеже и приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы. Руководитель районного ТЦК и СП выдвигается обвинение в пособничестве к применению насилия в отношении подчиненного, незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в крупных размерах и склонении к их употреблению.

Известно, что 27 июля ему было сообщено о подозрении из-за избиения подчиненного военного. Вместе с руководителем районного ТЦК и СЦ он избил мужчину битой и заставлял "вымаливать прощения" на коленях. Все это снимали на телефон. Эти действия зафиксированы на видео коллегой чиновника - начальником районного ТЦК и СП.

Кроме того, во время обысков обнаружены психотропные вещества и другие доказательства, касающиеся незаконных действий руководителя районного ТЦК и СП, который также осуществлял их сбыт. Общая сумма незаконного обогащения руководителя областного ТЦК и СП превысила 52 млн грн.

В результате правонарушители уволены с должностей и зачислены в распоряжение. Оба находятся под стражей.

Напомним, что чиновник, который в июле избил подчиненного, еще и "забыл" задекларировать состояние на 46 млн грн.

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