Концепцію телеканалу FreeДом планують переглянути: що хочуть змінити

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявив, що йдеться про зміну формату і каналів комунікації.

Фото: chytomo.com

Концепцію українського російськомовного телеканалу «FreeДом» найближчим часом буде переглянуто. Про це заявив в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що метою каналу було доносити до росіян за межами того традиційного інформаційного трафіку, який є в них - а саме це російське телебачення - більш об'єктивну інформацію.

«Це непросто. У планах найближчим часом переглянути спільно з колегами концепцію цього мовника і розглянути більш ефективні та потрібні на сьогодні форми діяльності», - сказав Карандєєв.

За його словами, йдеться про зміну формату і каналів комунікації.

«Питання мови медіапродукту, який продукує Мультимедійна платформа іномовлення України, нині обговорюють. Актуальною є необхідність вироблення англомовного продукту для західної аудиторії», - додав він.

На запитання, чи може телеканал «FreeДом» взагалі припинити існування, Карандєєв відповів негативно.

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