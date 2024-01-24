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  1. В Украине

Концепцию телеканала FreeДом планируют пересмотреть: что хотят изменить

12:14, 24 января 2024
И. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что речь идет об изменении формата и каналов коммуникации.
Концепцию телеканала FreeДом планируют пересмотреть: что хотят изменить
Фото: chytomo.com
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Концепция украинского русскоязычного телеканала «FreeДом» в ближайшее время будет пересмотрена. Об этом заявил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что целью канала было доносить до россиян за пределами традиционного информационного трафика, который есть у них - а именно это российское телевидение - более объективную информацию.

«Это непросто. В планах в ближайшее время пересмотреть совместно с коллегами концепцию этого вещателя и рассмотреть более эффективные и нужные на сегодняшний день формы деятельности», - сказал Карандеев.

По его словам, речь идет об изменении формата и каналов коммуникации.

«Вопрос языка медиапродукта, продуцируемого Мультимедийной платформой иновещания Украины, сейчас обсуждают. Актуальна необходимость выработки англоязычного продукта для западной аудитории», - добавил он.

На вопрос, может ли телеканал «FreeДом» вообще прекратить существование, Карандеев ответил отрицательно.

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