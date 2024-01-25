Євросоюз однозначно ухвалить рішення про надання Україні €50 мільярдів, — Ольга Стефанішина

За її словами, є, як мінімум, три-чотири сценарії ухвалення цього рішення.

Фото: eu-ua.org

Рішення про надання фінансової допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро на наступні чотири роки однозначно буде ухвалено. Про це заявила віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

Вона запевнила, що немає небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Євросоюзу.

«Хочу звернутися до всіх українців і сказати, що небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Європейського Союзу, немає, це рішення однозначно буде ухвалено. Ми маємо, як мінімум, три-чотири сценарії ухвалення цього рішення на столі, але боремося за найкраще і найпередбачуваніше для нас - це 50 млрд євро на чотири роки, проголосоване консенсусом усіх держав», - сказала Стефанішина.

За її словами, це означатиме, що Єврокомісія матиме суверенне право щодо його реалізації, що дуже важливо.

Раніше ми писали, що Ольга Стефанішина назвала наступні кроки щодо переговорів про вступ до ЄС.

Також Стефанішина спростувала інформацію про роботу з Євросоюзом над поверненням українських біженців.

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