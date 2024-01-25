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Евросоюз однозначно примет решение о предоставлении Украине €50 миллиардов, — Ольга Стефанишина

17:56, 25 января 2024
По ее словам, есть, как минимум три-четыре сценария принятия этого решения.
Евросоюз однозначно примет решение о предоставлении Украине €50 миллиардов, — Ольга Стефанишина
Фото: eu-ua.org
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Решение о предоставлении финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро на следующие четыре года однозначно будет принято. Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

Она уверила, что нет опасности, что Украина останется без финансирования Евросоюза.

«Хочу обратиться ко всем украинцам и сказать, что опасности того, что Украина останется без финансирования Европейского Союза, нет, это решение будет однозначно принято. Мы имеем, как минимум, три-четыре сценария принятия этого решения на столе, но боремся за лучшее и предсказуемое для нас - это 50 млрд евро в четыре года, проголосованное консенсусом всех государств», - сказала Стефанишина.

По ее словам, это будет означать, что Еврокомиссия будет иметь суверенное право по его реализации, что очень важно.

Ранее мы писали, что Ольга Стефанишина назвала следующие шаги по переговорам о вступлении в ЕС.

Также Стефанишина опровергла информацию о работе с Евросоюзом над возвращением украинских беженцев.

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