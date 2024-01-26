Коли відновлять метро між станціями «Либідська» і «Деміївська» – назвали строки

Депутат Київської міської ради повідомив про строки відновлення експлуатації тунелю.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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Відновлення експлуатації тунелю метро між станціями «Либідська» і «Деміївська» планується на початок червня.

Про це повідомив депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак.

«Строки відновлення експлуатації наразі називаються початок червня. Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проєкту. Поки відкрите питання, за чий рахунок буде проведено ремонт», - написав він.

За його словами, на сьогодні поверхня місця аварії укріплюється для того, щоб могла працювати важка техніка.

«Планується вирити котлован (глибина 5.2-8.2 м) та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Також попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 метрів, додатково посилити його за рахунок хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркасу всередині тунелю», - написав Козак після виїзного засідання комісії.

Також раніше експерти назвали попередню причину деформації тунелю між станціями «Деміївська»-«Либідська».

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