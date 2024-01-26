Когда восстановят метро между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» – назвали сроки

Депутат Киевского городского совета сообщил о сроках возобновления эксплуатации тоннеля.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Возобновление эксплуатации тоннеля метро между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» планируется на начало июня.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета, член временной контрольной комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак.

«Сроки возобновления эксплуатации сейчас называются начало июня. Смета ремонтных работ пока неизвестна, будет приниматься после окончания экспертиз и согласования проекта. Пока открыт вопрос, за чей счет будет произведен ремонт», - написал он.

По его словам, на сегодняшний день поверхность места аварии укрепляется для того, чтобы могла работать тяжелая техника.

«Планируется вырыть котлован (глубина 5,2-8,2 м) и провести дополнительные экспертизы состояния грунтов. Также предварительно запланировано заменить бетонный тоннель на участке 27 метров, дополнительно усилить его за счет химического укрепления грунтов снаружи и металлического каркаса внутри тоннеля», – написал Козак после выездного заседания комиссии.

Также ранее эксперты назвали предварительную причину деформации тоннеля между станциями «Демеевская»-«Лыбидская».

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