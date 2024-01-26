Без уважительных причин не явился в ТЦК: в Черкасской области будут судить уклониста

Уклонисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В Черкасской области направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 43-летний мужчина, будучи пригодным к военной службе и состоя на военном учете, без уважительных причин не явился в Звенигородский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, хотя был заранее предупрежден о необходимости явки.

«Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили очередную схему, которая позволяла уклонистам по фальшивым диагнозам получать основания для признания их временно непригодными для военной службы и пересекать границу.

Также на Днепропетровщине дельцы пообещали уклонисту фиктивное отцовство над тремя детьми для выезда за границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.