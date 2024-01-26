Без поважних причин не з’явився до ТЦК: на Черкащині судитимуть ухилянта

Ухилянту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

На Черкащині скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 43-річний чоловік, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до Звенигородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки.

«Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше ми писали, що у Києві викрили чергову схему, яка дозволяла ухилянтам за фальшивими діагнозами отримувати підстави для визнання їх тимчасово непридатними для військової служби та перетинати кордон.

Також на Дніпропетровщині ділки пообіцяли ухилянту фіктивне батьківство над трьома дітьми для виїзду за кордон.

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