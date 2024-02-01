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  1. В Україні

На Буковині голова ВЛК визнала свого чоловіка непридатним до служби: на жінку склали адмінпротоколи

19:21, 1 лютого 2024
Жінка підписала довідку про непридатність свого чоловіка до військової служби з подальшим його зняттям із військового обліку.
На Буковині голова ВЛК визнала свого чоловіка непридатним до служби: на жінку склали адмінпротоколи
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У Чернівецькій області голова військово-лікарської комісії визнала свого чоловіка непридатним до військової служби. Жінка отримала адміністративні протоколи про корупцію. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.  

«Оскільки згідно Закону України «Про запобігання корупції» її чоловік належить до категорії близьких осіб, вона  повинна була повідомити членів комісії про наявність у неї реального конфлікту інтересів та не підписувати відповідні документи», — зазначили в ДСР.

Вказано, що виявили факт корупційного правопорушення оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції.

Так, будучи головою військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, жінка підписала довідку про непридатність власного чоловіка до військової служби з подальшим його зняттям із військового обліку. Тим самим вона порушила вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Відповідальність за вчинене правопорушення передбачено ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.

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