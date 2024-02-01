На Буковине глава ВВК признала своего мужа непригодным к службе: на женщину составили админпротоколы

Женщина подписала справку о непригодности своего мужа к военной службе с последующим его снятием с военного учета.

В Черновицкой области глава военно-врачебной комиссии признала своего мужа непригодным к военной службе. Женщина получила административные протоколы по коррупции. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

«Поскольку, согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции», ее муж относится к категории близких лиц, она должна была уведомить членов комиссии о наличии у нее реального конфликта интересов и не подписывать соответствующие документы», — отметили в ДСР.

Указано, что обнаружен факт коррупционного правонарушения оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции.

Так, являясь председателем военно-врачебной комиссии при районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, женщина подписала справку о непригодности собственного мужа к военной службе с последующим его снятием с военного учета. Тем самым она нарушила требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Совершение действий в условиях реального конфликта интересов влечет наложение штрафа от 1700 до 6800 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.