Украинцы не смогут заплатить за бронь от мобилизации: у такой возможности будет только бизнес, — Дмитрий Наталуха

Председатель комитета Рады подчеркнул, что обычные физические лица не смогут сами себя бронировать, просто оплатив определенные деньги.

Фото: golos.com.ua

Возможность бронирования от мобилизации за деньги будет только бизнес. Обычные граждане заплатить за себя не смогут. Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

Так, предлагается предоставить возможность предприятиям самостоятельно выбрать работника для брони и ежемесячно дополнительно платить за него увеличенную сумму военного сбора — от 6000 до 50000 грн.

«Мы заинтересованы в бронировании экономически активных игроков, которые создают пользу для экономики», - отметил Наталуха.

Он добавил, что власти работают над разработкой модели по бронированию работников на предприятиях.

Предполагается, что предприятие сможет самостоятельно выбрать работника, являющегося для него критическим и за него ежемесячно дополнительно уплачивать увеличенную сумму военного сбора на одного работника. Эта сумма варьируется сегодня от 6 до 50 тысяч гривен.

Дмитрий Наталуха подчеркнул, что обычные физические лица не смогут сами себя бронировать, просто оплатив определенные деньги».

«Главная задача этой модели - не сорвать мобилизацию, а наоборот, поддержать Вооруженные Силы Украины в рекрутинге, в наборе дополнительного нужного количества людей путем аккумуляции сбора дополнительных средств», - добавил глава комитета.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде готовят законопроект, который позволит всем предприятиям бронировать работников, а также предусматривает введение платежа, гарантирующего отсрочку от мобилизации.

Дмитрий Наталуха отметил, что работа над концепцией бронирования идет уже не первую неделю и не две.

Он добавил, что бронь – это увеличение военного сбора. Таким образом, власти ищут деньги именно на мобилизацию.

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