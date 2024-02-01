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Українці не зможуть заплатити за бронь від мобілізації: таку можливість матиме лише бізнес, — Дмитро Наталуха

19:03, 1 лютого 2024
Голова комітету Ради наголосив, що звичайні фізичні особи не матимуть можливості самі себе бронювати, просто сплативши певні гроші.
Українці не зможуть заплатити за бронь від мобілізації: таку можливість матиме лише бізнес, — Дмитро Наталуха
Фото: golos.com.ua
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Можливість бронювання від мобілізації за гроші матиме лише бізнес. Звичайні громадяни заплатити за себе не зможуть. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Так, пропонується надати можливість підприємствам самостійно обрати працівника для броні, та щомісяця додатково сплачувати за нього збільшену суму військового збору — від 6000 до 50000 грн.

«Ми зацікавлені у бронюванні економічно активних гравців, які створюють користь для економіки», — зазначив Наталуха.

Він додав, що влада працює над розробкою моделі щодо бронювання працівників на підприємствах.

Передбачається, що підприємство зможе самостійно обрати працівника, який є для нього критичним і за нього щомісяця додатково сплачувати збільшену суму військового збору на одного працівника. Ця сума варіюється сьогодні від 6 до 50 тисяч гривень.

Дмитро Наталуха наголосив, що звичайні фізичні особи не матимуть можливості самі себе бронювати, просто сплативши певні гроші.

«Головна задача цієї моделі — не зірвати мобілізацію, а навпаки, підтримати Збройні Сили України у рекрутингу, у наборі додаткової потрібної кількості людей шляхом акумуляції збору додаткових коштів», — додав голова комітету.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді готують законопроєкт, який дозволить усім підприємствам бронювати працівників, а також передбачає запровадження платежу, що гарантуватиме відстрочку від мобілізації.

Дмитро Наталуха зазначив, що робота над концепцією бронювання йде вже не перший тиждень і не два.

Він додав, що бронь - це збільшення військового збору. Таким чином влада шукає гроші саме на мобілізацію.

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