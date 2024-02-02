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У Дніпрі у дрифтувальника, який ледь не зачепив пішохода на переході, вилучили посвідчення водія

16:59, 2 лютого 2024
Водій автівки влаштував дрифт на пішохідному переході, на якому якраз йшов пішохід.
У Дніпрі у дрифтувальника, який ледь не зачепив пішохода на переході, вилучили посвідчення водія
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У Дніпрі камери «Безпечного міста» допомогли притягнути до відповідальності порушника. Як розповів перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький, у Дніпрі водій автівки вирішив подрифтувати на пішохідному переході, на якому якраз йшов пішохід.

Патрульна поліція притягнула водія до відповідальності за порушення ПДР, що спричинило створення аварійної обстановки. Також забезпечено проведення огляду на стан наркотичного сп'яніння (очікується результат з медзакладу), вилучено посвідчення водія, відповідно до закону.

«Дрифта на пішохідних переходах (як ми бачимо на прикладі цього відео з Дніпра) і взагалі на дорогах загального користування, бути не повинно. У будь-якому випадку. Відповідні законопроєкти, у яких розкривається поняття "дрифту" (контрольованого заносу) та відповідальності за нього, вже зареєстровані і скоро, сподіваюся, набудуть статусу закону», - зазначив Білошицький.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за навмисне кероване занесення транспортного засобу (дрифтування) (реєстр. № 9642 від 22.08.2023).

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