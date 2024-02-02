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  1. В Україні

Запущено процедуру приватизації державної частки ТРЦ Ocean Plaza, — Фонд держмайна

11:14, 2 лютого 2024
Голова ФДМУ Віталій Коваль заявив, що приватизація державної частки ТРЦ Ocean Plaza відбувається у чітко визначеному законом порядку.
Запущено процедуру приватизації державної частки ТРЦ Ocean Plaza, — Фонд держмайна
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Фонд державного майна України повідомив, що розпочав процедуру приватизації 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», що є власником ТРЦ Ocean Plaza. Про це йдеться на офіційному сайті ФДМУ.

Зазначається, що на поточному етапі Фондом буде формована аукціонна комісія, яка визначить умови та стартову ціну продажу санкційного активу, які будуть внесені на затвердження Кабінету Міністрів України.

За словами голови ФДМУ Віталія Коваля, приватизація державної частки ТРЦ Ocean Plaza відбувається у чітко визначеному законом порядку.

«Санкційне майно – важливий для Фонду напрямок, адже кошти підуть на відновлення країни, а компанія отримує нових проукраїнських власників», – зазначив Віталій Коваль.

Наразі Фонд очікує від ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» надання пакету документів про фінансово-майновий стан товариства. Ця інформація необхідна для формування віртуальної кімнати даних, де потенційні інвестори зможуть ознайомитися з достовірними та детальними відомостями про виставлений актив.

Також, до кінця лютого 2024 року ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» надасть фінансову звітність за минулий рік.

Раніше ми писали, що Уряд включив ТРЦ Ocean Plaza до переліку обʼєктів великої приватизації.

Нагадаємо, в Україні націоналізували мільярдні активи російських олігархів. У власність нашої держави, зокрема, перейшов ТРЦ Ocean Plaza.

Напередодні Фонд держмайна зареєстрував корпоративні права на частку в ТРЦ Ocean Plaza.

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