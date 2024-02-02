Запущена процедура приватизации государственной доли ТРЦ Ocean Plaza, — Фонд госимущества

Глава ФГИУ Виталий Коваль заявил, что приватизация государственной доли ТРЦ Ocean Plaza происходит в четко определенном законом порядке.

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Фонд государственного имущества Украины сообщил, что начал процедуру приватизации 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», владельца ТРЦ Ocean Plaza. Об этом говорится на официальном сайте ФГИУ.

Отмечается, что на текущем этапе Фондом будет сформирована аукционная комиссия, которая определит условия и стартовую цену продаж санкционного актива, которые будут внесены на утверждение Кабинета Министров Украины.

По словам главы ФГИУ Виталия Коваля, приватизация государственной доли ТРЦ Ocean Plaza происходит в четко определенном законом порядке.

«Санкционное имущество – важное для Фонда направление, ведь средства пойдут на восстановление страны, а компания получает новых проукраинских собственников», – отметил Виталий Коваль.

Фонд ожидает от ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» предоставление пакета документов о финансово-имущественном состоянии общества. Эта информация необходима для формирования виртуальной комнаты данных, где потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с подробными сведениями о выставленном активе.

Также до конца февраля 2024 года ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» предоставит финансовую отчетность за прошлый год.

Ранее сообщалось, что Правительство включило ТРЦ Ocean Plaza в перечень объектов крупной приватизации.

Напомним, в Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов. В собственность нашего государства в частности перешел ТРЦ Ocean Plaza.

Накануне Фонд госимущества зарегистрировал корпоративные права на долю в ТРЦ Ocean Plaza.

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