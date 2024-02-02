В Раде предлагают обязать нотариусов и государственных регистраторов предоставлять больше информации по адвокатскому запросу

В парламенте зарегистрировали законопроект о получении данных по адвокатскому запросу от нотариусов и государственных регистраторов.

Коллаж: sud.ua

В парламенте зарегистрировано два законопроекта 10445 и 10446 относительно получения информации по адвокатскому запросу. Внес их народный депутат Александр Юрченко.

Он предлагает добавить в закон об адвокатуре нормы, что адвокат имеет право получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в том числе от органов, обеспечивающих ведение соответствующих государственных реестров информацию и копии документов, необходимых адвокату для предоставления правовой помощи клиенту.

Также предлагается откорректировать норму, согласно которой орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные лица, руководители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, которым направлен адвокатский запрос, обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня получение запроса предоставить адвокату соответствующую информацию, копии документов, кроме информации с ограниченным доступом и копий документов, в которых содержится информация с ограниченным доступом, добавив норму, по просьбе адвоката, они должны направить такую информацию, копии документов средствами электронной связи с наложением электронной квалификационной подписи.

В других законах автор предлагает определить, что нотариус по адвокатскому запросу предоставляет информацию из Наследственного реестра и других единых и государственных реестров, функционирующих в системе Министерства юстиции Украины с указанием полных данных по клиенту адвоката, а по другим вопросам, кроме информации с ограниченным доступом и копий документов, содержащих информацию с ограниченным доступом.

Кроме того, по адвокатскому запросу государственный регистратор предоставляет полную информацию из Государственного реестра прав клиента адвоката, а по другим вопросам, кроме информации с ограниченным доступом и копий документов, в которых содержится информация с ограниченным доступом.

По адвокатскому запросу государственный регистратор предоставляет полные сведения из Единого государственного реестра по клиенту адвоката, а по другим вопросам, кроме информации с ограниченным доступом и копий документов, в которых содержится информация с ограниченным доступом.

Автор: Наталя Мамченко

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