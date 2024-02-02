«Укрнафта» заявила, что предоставила НАБУ всю необходимую информацию о своих закупках

Компания отметила, что закупает оборудование и оборудование, внедряя международные стандарты The American Petroleum Institute.

Публичное акционерное общество «Укрнафта» заявило, что предоставило все необходимые пояснения и информацию, необходимую для проверки Национальным антикоррупционным бюро Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».

«Компания уверена в том, что проверка выявит полное соответствие процессов украинскому законодательству, поскольку неукоснительно и четко соблюдает все правила и требования в своей деятельности», - говорится в сообщении.

В «Укрнафте» заверили, что они осуществляют максимально прозрачную и публичную деятельность в части закупок, и для компании важно, чтобы эти процессы были открыты, а у всех участников отрасли был равный доступ к сотрудничеству.

«С начала 2023 года компания действует как заказчик в соответствии с законом о публичных закупках и начала в полной мере применять все определенные законом процедуры, в том числе и использование государственной системы закупок Prozorro, в четком соответствии с требованиями законодательства Украины. «Укрнафта» закупает оборудование для добычи, нефтесервиса и интенсификации, а также оборудование, необходимое для технологических процессов, внедряя международные стандарты The American Petroleum Institute на замену устаревшим советским, российским и белорусским отраслевым подходам», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что 1 февраля в головном офисе «Укрнафты» сотрудники НАБУ проводят обыски – якобы по подозрению, что закупка труб происходила по завышенным ценам. Пока никаких сообщений об обысках в «Укрнафте» сайт и соцсети НАБУ не содержат.

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