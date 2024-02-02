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  1. В Україні

«Укрнафта» заявила, що надала НАБУ всю необхідну інформацію про свої закупівлі

11:08, 2 лютого 2024
Компанія зазначила, що закуповує устаткування та обладнання, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute.
«Укрнафта» заявила, що надала НАБУ всю необхідну інформацію про свої закупівлі
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Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» заявило, що надало усі необхідні пояснення та інформацію, необхідну для перевірки Національним антикорупційним бюро України. Про це повідомляє пресслужба «Укрнафти».

«Компанія впевнена у тому, що перевірка виявить повну відповідність процесів українському законодавству, оскільки неухильно та чітко дотримується усіх правил та вимог у своїй діяльності», - йдеться у повідомленні.

В «Укрнафті» запевнили, що вони здійснюють максимально прозору та публічну діяльність у частині закупівель, і для компанії важливо, щоб ці процеси були відкриті, а всі учасники галузі мали рівний доступ до співпраці.

«З початку 2023 році компанія діє як замовник відповідно до закону про публічні закупівлі і почала у повній мірі застосовувати всі визначені цим законом процедури, в тому числі і використання державної системи закупівель Prozorro, у чіткій відповідності до вимог законодавства України. «Укрнафта» закуповує устаткування для видобутку, нафтосервісу та інтенсифікації, а також обладнання, необхідне для технологічних процесів, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute на заміну застарілим радянським, російським та білоруським галузевим підходам», - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 1 лютого в головному офісі «Укрнафти» співробітники НАБУ проводять обшуки – нібито через підозру, що закупівля труб відбувалася за завищеними цінами. Наразі жодних повідомлень про обшуки в «Укрнафті» сайт і соцмережі НАБУ не містять.

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