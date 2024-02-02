«Укрнафта» заявила, що надала НАБУ всю необхідну інформацію про свої закупівлі

Компанія зазначила, що закуповує устаткування та обладнання, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute.

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» заявило, що надало усі необхідні пояснення та інформацію, необхідну для перевірки Національним антикорупційним бюро України. Про це повідомляє пресслужба «Укрнафти».

«Компанія впевнена у тому, що перевірка виявить повну відповідність процесів українському законодавству, оскільки неухильно та чітко дотримується усіх правил та вимог у своїй діяльності», - йдеться у повідомленні.

В «Укрнафті» запевнили, що вони здійснюють максимально прозору та публічну діяльність у частині закупівель, і для компанії важливо, щоб ці процеси були відкриті, а всі учасники галузі мали рівний доступ до співпраці.

«З початку 2023 році компанія діє як замовник відповідно до закону про публічні закупівлі і почала у повній мірі застосовувати всі визначені цим законом процедури, в тому числі і використання державної системи закупівель Prozorro, у чіткій відповідності до вимог законодавства України. «Укрнафта» закуповує устаткування для видобутку, нафтосервісу та інтенсифікації, а також обладнання, необхідне для технологічних процесів, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute на заміну застарілим радянським, російським та білоруським галузевим підходам», - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 1 лютого в головному офісі «Укрнафти» співробітники НАБУ проводять обшуки – нібито через підозру, що закупівля труб відбувалася за завищеними цінами. Наразі жодних повідомлень про обшуки в «Укрнафті» сайт і соцмережі НАБУ не містять.

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