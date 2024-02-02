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Від ВККС вимагали надати копії письмових робіт кандидатів в судді, яким ВККС присвоїла гриф «Для службового користування», - що вирішила Велика Палата

Присвоєння певному документу грифа «Для службового користування» саме по собі не є підставою для відмови в задоволенні запиту на інформацію, що міститься в такому документі, - Велика Палата Верховного Суду розглянула справу щодо надання копій робіт кандидатів в судді.

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У парламенті зареєстрували законопроект щодо отримання даних на адвокатський запит від нотаріусів і державних реєстраторів.

«Комісія зацікавлена в отриманні необхідної інформації для виконання своїх повноважень»: у ВККС розповіли, чому звернулися до послів G7 зі скаргою на НАБУ та НАЗК

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Застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо військовослужбовців у практиці ККС ВС, - коментар Касаційного кримінального суду

«Судово-юридична газета» звернулася за коментарем до Касаційного кримінального суду щодо обставин, які враховуються Верховним Судом при ухваленні рішень стосовно неможливості звільнення військовослужбовців від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 Кримінального кодексу України.

  1. В Україні

Майже 1,5 млн декларацій подано за 2021 та 2022 роки — НАЗК

11:53, 2 лютого 2024
31 січня завершилася кампанія декларування за звітні періоди 2021 та 2022 років.
Майже 1,5 млн декларацій подано за 2021 та 2022 роки — НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що 1 млн 457 тис. декларацій подали публічні службовці за два роки, з них за 2021 рік – 744,6 тис., за 2022 рік – 712,9 тис. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

У відомстві зазначають, що понад половина цих декларацій, а саме 747 тис., була подана добровільно до набрання чинності закону про відновлення декларування 12 жовтня 2023 року: за 2021 рік – 427,2 тис., за 2022 рік – 319,6 тис. Це свідчить про укорінення звички подавати декларації, а також відкритість та доброчесність більшої частини публічних службовців.

В попередні роки, до повномасштабного вторгнення росії, кількість поданих декларацій була трохи більшою: 2020 рік було подано майже 792 тис. декларацій (щорічних та після звільнення), за 2019 - 909 тис. 

«Кампанія декларування за звітні періоди 2021 та 2022 років, яка завершилася вчора, 31 січня 2024 року, є унікальною, оскільки декларанту одночасно необхідно було подати дві, три або чотири декларації, а їхня кількість та вид визначалися майже в кожному випадку індивідуально. Хочу наголосити, що досі триває кампанія декларування за 2023 рік, яка завершиться у звичний для декларантів термін - 31 березня. Таке накладання в часі одразу трьох кампаній декларування - вперше в історії», - зазначив Артем Ситник, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Раніше ми писали, що НАЗК розпочало 123 перевірки декларацій, які відібрані за новим підходом.

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