Почти 1,5 млн деклараций подано за 2021 и 2022 годы — НАПК

31 января завершилась кампания декларирования за отчетные периоды 2021 и 2022 годов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что 1 млн 457 тыс. деклараций подали публичные служащие за два года, из них за 2021 год – 744,6 тыс., за 2022 год – 712,9 тыс. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В ведомстве отмечают, что более половины этих деклараций, а именно 747 тыс., были поданы добровольно до вступления в силу закона о возобновлении декларирования 12 октября 2023 года: за 2021 год – 427,2 тыс., за 2022 год – 319,6 тыс. Это свидетельствует об укоренении привычки подавать декларации, а также открытость и доброчестность большей части публичных служащих.

В предыдущие годы, до полномасштабного вторжения россии, количество поданных деклараций было чуть больше: 2020 год было подано почти 792 тыс. деклараций (ежегодно и после увольнения), за 2019 - 909 тыс.

«Компания декларирования за отчетные периоды 2021 и 2022 годов, которая завершилась вчера, 31 января 2024 года, уникальна, поскольку декларанту одновременно необходимо было подать две, три или четыре декларации, а их количество и вид определялись почти в каждом случае индивидуально. Хочу отметить, что до сих пор продолжается кампания декларирования за 2023 год, которая завершится в привычный для декларантов срок – 31 марта. Такое наложение во времени сразу трех кампаний декларирования - впервые в истории», - отметил Артем Сытник, заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Ранее сообщалось, что НАПК начало 123 проверки деклараций, отобранные по новому подходу.

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