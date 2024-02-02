Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Известны условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований: решение Высшего совета правосудия

Документы можно подать до 8 марта, а должностной оклад будущего главы ГСА – 70 694 гривен.

От ВККС потребовали предоставить копии письменных работ кандидатов в судьи, которым ВККС присвоила гриф «Для служебного пользования», – что решила Большая Палата

Присвоение определенному документу грифа «Для служебного пользования» само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении запроса на содержащуюся в таком документе информацию – Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело о предоставлении копий работ кандидатов в судьи.

В Раде предлагают обязать нотариусов и государственных регистраторов предоставлять больше информации по адвокатскому запросу

В парламенте зарегистрировали законопроект о получении данных по адвокатскому запросу от нотариусов и государственных регистраторов.

Применение института освобождения от отбывания наказания с испытанием к военнослужащим в практике КУС ВС, - комментарий Кассационного уголовного суда

«Судебно-юридическая газета» обратилась за комментарием к Кассационному уголовному суду относительно обстоятельств, учитываемых Верховным Судом при принятии решений о невозможности освобождения военнослужащих от отбывания наказания с испытанием на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины.

Судья и искусственный интеллект: преимущества, вызовы и угрозы – вторая лекция судей КСУ Виктора Городовенко и Галины Юровской, посвященная заключению КСЕС, видео

В этой лекции судьи КСУ сосредоточили внимание на отдельных ключевых аспектах использования ассистивных технологий во время осуществления правосудия, определенных в Заключении КСЕС №26.

  1. В Украине

Почти 1,5 млн деклараций подано за 2021 и 2022 годы — НАПК

11:53, 2 февраля 2024
31 января завершилась кампания декларирования за отчетные периоды 2021 и 2022 годов.
Почти 1,5 млн деклараций подано за 2021 и 2022 годы — НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что 1 млн 457 тыс. деклараций подали публичные служащие за два года, из них за 2021 год – 744,6 тыс., за 2022 год – 712,9 тыс. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В ведомстве отмечают, что более половины этих деклараций, а именно 747 тыс., были поданы добровольно до вступления в силу закона о возобновлении декларирования 12 октября 2023 года: за 2021 год – 427,2 тыс., за 2022 год – 319,6 тыс. Это свидетельствует об укоренении привычки подавать декларации, а также открытость и доброчестность большей части публичных служащих.

В предыдущие годы, до полномасштабного вторжения россии, количество поданных деклараций было чуть больше: 2020 год было подано почти 792 тыс. деклараций (ежегодно и после увольнения), за 2019 - 909 тыс.

«Компания декларирования за отчетные периоды 2021 и 2022 годов, которая завершилась вчера, 31 января 2024 года, уникальна, поскольку декларанту одновременно необходимо было подать две, три или четыре декларации, а их количество и вид определялись почти в каждом случае индивидуально. Хочу отметить, что до сих пор продолжается кампания декларирования за 2023 год, которая завершится в привычный для декларантов срок – 31 марта. Такое наложение во времени сразу трех кампаний декларирования - впервые в истории», - отметил Артем Сытник, заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Ранее сообщалось, что НАПК начало 123 проверки деклараций, отобранные по новому подходу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області