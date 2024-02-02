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У Раді пропонують зобов’язати нотаріусів і державних реєстраторів надавати більше інформації на адвокатський запит

11:15, 2 лютого 2024
У парламенті зареєстрували законопроект щодо отримання даних на адвокатський запит від нотаріусів і державних реєстраторів.
У Раді пропонують зобов’язати нотаріусів і державних реєстраторів надавати більше інформації на адвокатський запит
Колаж: sud.ua
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У парламенті зареєстровано два законопроекти 10445 та 10446 стосовно отримання інформації на адвокатський запит. Вніс їх народний депутат Олександр Юрченко.

Він пропонує додати до закону про адвокатуру норми, що адвокат має право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів інформацію та копії документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Також пропонується відкорегувати норму, за якою орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом, додавши норму, що за проханням адвоката, вони повинні направити таку інформацію, копії документів засобами електронного звʼязку з накладанням електронного кваліфікаційного підпису.

В інших законах автор пропонує визначити, що нотаріус на адвокатський запит надає інформацію із Спадкового реєстру та інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України із зазначенням повних даних щодо клієнта адвоката, а з інших питань, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Крім того, що на адвокатський запит державний реєстратор надає повну інформацію із Державного реєстру прав щодо клієнта адвоката, а з інших питань, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

На адвокатський запит державний реєстратор надає повні відомості з Єдиного державного реєстру щодо клієнта адвоката, а з інших питань, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Автор: Наталя Мамченко 

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