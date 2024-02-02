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В Днепре у дрифтовщика, который едва не задел пешехода на переходе, изъяли водительское удостоверение

16:59, 2 февраля 2024
Водитель автомобиля устроил дрифт на пешеходном переходе, на котором как раз шел пешеход.
В Днепре у дрифтовщика, который едва не задел пешехода на переходе, изъяли водительское удостоверение
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В Днепре камеры «Безопасного города» помогли привлечь к ответственности нарушителя. Как рассказал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий, в Днепре водитель автомобиля решил подрифтовать на пешеходном переходе, на котором как раз шел пешеход.

Патрульная полиция привлекла водителя к ответственности за нарушение ПДД, что повлекло за собой создание аварийной обстановки. Также обеспечено проведение осмотра на состояние наркотического опьянения (ожидается результат из медучреждения), изъято водительское удостоверение, согласно закону.

«Дрифта на пешеходных переходах (как мы видим на примере этого видео из Днепра) и вообще на дорогах общего пользования, быть не должно. В любом случае. Соответствующие законопроекты, в которых раскрывается понятие "дрифта" (контролируемого заноса) и ответственности за него, уже зарегистрированы и скоро, надеюсь, обретут статус закона», - отметил Белошицкий.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за умышленный управляемый занос транспортного средства (дрифтование) (регистр. № 9642 от 22.08.2023).

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