Вибух у багатоповерхівці в Києві: загинув юнак, евакуйовано 100 мешканців

У Києві у квартирі багатоповерхівки вибухнув невідомий предмет, в результаті чого, сталася пожежа.

Джерело фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

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У Києві загинула одна людина внаслідок вибуху невідомого предмета. Цю інформацію повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Подія трапилася 7 лютого о 23:24 на вулиці Симиренка. Внаслідок вибуху невідомого предмета у квартирі пошкоджено балкон та виникла пожежа. Пожежу було ліквідовано о 00:58 наступного дня.

Під час гасіння вогню було виявлено тіло юнака. З місця події евакуйовано на безпечну відстань 100 мешканців під'їзду.

Причини вибуху та загоряння будуть розслідувати правоохоронні органи.

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