Взрыв в многоэтажке в Киеве: погиб юноша, эвакуированы 100 жителей

В Киеве в квартире многоэтажки взорвался неизвестный предмет, в результате чего, произошел пожар.

Источник фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве

В Киеве погиб один человек в результате взрыва неизвестного предмета. Эту информацию сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Происшествие случилось 7 февраля в 23:24 на улице Симиренко. В результате взрыва неизвестного предмета в квартире поврежден балкон и возник пожар. Пожар был ликвидирован в 00:58 следующего дня.

Во время тушения огня было обнаружено тело юноши. С места происшествия эвакуированы на безопасное расстояние 100 жителей подъезда.

Причины взрыва и возгорания будут расследовать правоохранительные органы.

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