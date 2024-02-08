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НАЗК закликало нардепів сприяти вдосконаленню механізму проведення антикорупційної експертизи

14:48, 8 лютого 2024
У НАЗК зазначають, що антикорупційна експертиза є одним із дієвих напрямів в частині запобігання корупції.
НАЗК закликало нардепів сприяти вдосконаленню механізму проведення антикорупційної експертизи
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що розробило та направило до Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики відповідні зміни до ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» та пропонує передбачити їх у проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів» (№9457). Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

У відомстві зазначають, що антикорупційна експертиза (АКЕ) є одним із дієвих напрямів в частині запобігання корупції, яку, відповідно до ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції», в Україні реалізує НАЗК, Міністерство юстиції України та Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

Напрацьовані пропозиції передбачають:

надання Національному агентству повноважень здійснювати АКЕ чинних нормативно-правових актів;

запровадження однакових підходів до проведення АКЕ для всіх заінтересованих суб’єктів шляхом застосування єдиної методології;

недопущення розгляду та ухвалення актів, проекти яких не пройшли антикорупційну експертизу в НАЗК;

обов’язок органів державної влади розглядати матеріали громадської антикорупційної експертизи.

«За чотири роки роботи НАЗК у сфері антикорупційної експертизи розробники нормативно-правових актів врахували більше 90% рекомендацій, які НАЗК надали у своїх висновках. Ці цифри свідчать про ефективність застосування цього інструменту», - пишуть у НАЗК

«Завдяки антикорупційній експертизі є можливість виявити норми, які сприятимуть корупції, і таким чином запобігти численним корупційним схемам та злочинам у майбутньому», - зазначив в.о. голови НАЗК Ярослав Любченко.

Водночас Антикорупційною стратегією на 2021-2025 роки, затвердженою Законом України від 20.06.2022 № 2322-IX та Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки (ДАП), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220, визначено необхідність подальшого вдосконалення положень нормативно-правових актів щодо проведення антикорупційної експертизи, оскільки існує проблема визначення єдиного органу, відповідального за антикорупційну експертизу та Методологію її проведення,  і таким органом пропонується визначити НАЗК.

«Слід зазначити, що низка заходів, передбачених у проекті ДАП, є втіленням рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), а також ключових аспектів співробітництва України та НАТО. Їх виконання буде ще одним кроком до членства у цих організаціях.

НАЗК закликає народних депутатів України - членів Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики підтримати напрацьовані НАЗК зміни до ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» у проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів» ( № 9457 від 04.07.2023), який на цей час готується для розгляду в першому читанні», - додають у НАЗК.

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