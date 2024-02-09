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  1. В Україні

Перерахунок вартості комунальних послуг, які були невідповідної якості: оприлюднили порядок

11:40, 9 лютого 2024
Новий порядок перерахунку стосується послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.
Перерахунок вартості комунальних послуг, які були невідповідної якості: оприлюднили порядок
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Кабінетом Міністрів затверджено постанову щодо здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Новий Порядок перерахунку стосується послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.

Перерахунок вартості комунальних послуг здійснюється в разі відхилення параметрів послуг від установлених законодавством та договорами про надання послуг.

Зокрема:

- зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок;

- зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

- перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

- невідповідності складу і якості гарячої та холодної  води державним санітарним нормам і правилам;

- недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.

Виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами цього Порядку, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Також у разі надходження від споживача акта-претензії та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог.

Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості.

Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості — в оплату майбутніх платежів.

Зазначається, що порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг не застосовується на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких ведуться (велися) бойові активні дії або тимчасово окупованих російською федерацією територіях.

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