Перерасчет стоимости коммунальных услуг, которые были несоответствующего качества: обнародовали порядок

Новый порядок пересчета касается услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и водоотводу, а также управлению бытовыми отходами.

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Кабинетом Министров утверждено постановление об осуществлении перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Новый порядок перерасчета касается услуг по снабжению тепловой энергии и поставке горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также управлению бытовыми отходами.

Пересчет стоимости коммунальных услуг осуществляется при отклонении параметров услуг от установленных законодательством и договорами о предоставлении услуг.

В частности:

- понижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давлению на входе в дом;

- снижение температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);

- перерыв в предоставлении услуг, которые обусловлены в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;

- несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам;

- несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и т.д.

Исполнитель обязан в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, самостоятельно произвести перерасчет согласно требованиям настоящего Порядка, а также уплатить потребителю неустойку (штраф) в порядке и размере, определенных законодательством или договором.

Также в случае поступления от потребителя акта-претензии и принятие исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца начиная с даты принятия решения об удовлетворении требований.

Пересчет по акту-претензии, поступивший от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества.

Перерасчет производится независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу. Сумма перерасчета и неустойки (штрафа) за нарушение условий договора засчитывается потребителю в погашение задолженности за фактически потребленные услуги, а в случае отсутствия задолженности в оплату будущих платежей.

Отмечается, что порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг не применяется на временно оккупированных территориях, территориях, на которых ведутся боевые активные действия или временно оккупированных российской федерацией территориях.

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