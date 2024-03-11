Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень, – Олександр Кубраков

Україна вступає в офіційні перемовини з регуляторами.

Джерело фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Віце-прем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков підтвердив, що українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде працювати авіаційний ринок в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми. Про це він сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

Олександр Кубраков зазначив, що неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського.

«Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. До речі, у більшості її очолюють в минулому військові люди.

Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми вступаємо з ними в офіційні перемовини», - сказав Кубраков.

За словами віце-прем'єра з відновлення, на рівні планів є різні сценарії і зараз важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів.

Олександр Кубраков зазначив, що є європейські авіакомпанії, які дуже цікавляться, дуже хочуть, і кажуть, що будуть першими. Також ведуться переговори з трьома українськими компаніями.

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