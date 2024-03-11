Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податківці будуть повідомляти НАБУ про ознаки надання хабарів службовій особі іноземної держави

Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні контролюючий орган керується відповідним переліком НАБУ.

Документи на посаду голови Державної судової адміністрації подали вже шість кандидатів

Документи подали керівники територіальних управлінь Державної судової адміністрації.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

Кабмін боротиметься з проблемою непритягнення чиновників-корупціонерів до дисциплінарної відповідальності

Закон про запобігання корупції чітко визначає, що посадовці, притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, притягаються й до дисциплінарної відповідальності, але дисциплінарні провадження відкриваються не більше ніж у 7-10% випадків вчинення таких правопорушень.

З КУпАП виключать відповідальність за недобросовісну конкуренцію і зловживання монопольним становищем, але посилять – за протидію АМКУ

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект, який викладає у новій редакції склад відповідальності за створення перешкод працівникам АМКУ та його територіальних відділень у проведенні перевірок, огляду, вилученні майна, документів, предметів чи інших носіїв інформації.

  1. У світі

Орбан після зустрічі заявив, що Трамп має план завершення війни рф проти України

08:56, 11 березня 2024
Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп має «досить детальні плани» щодо того, як покласти край цій війні.
Орбан після зустрічі заявив, що Трамп має план завершення війни рф проти України
Джерело фото: пресслужба Віктора Орбана/Benko Vivien Cher
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час зустрічі у Флориді американський політик назвав Орбана «фантастичним лідером».

Говорячи про свою поїздку до Америки, угорський прем’єр Віктор Орбан заявив в інтерв’ю М1, що по-перше, він поїхав до Америки тому, бой ого запросив Дональд Трамп, а по-друге, «тому що була робота». Інтерв'ю наводить «Magyar Nemzet».

За словами Орбана, у випадку з Дональдом Трампом «не йдеться про кота в мішку», оскільки він уже був президентом, тому Угорщина точно знає, що станеться, крім того, «зараз він не приховує своєї думки, він чітко сказав, що його мета – створити мир».

«Я не бачу жодної іншої людини настільки рішучої та сильної, як Дональд Трамп», - каже прем'єр Угорщини.

Орбан заявив, що Дональд Трамп має «досить детальні плани» щодо того, як покласти край цій війні. «Його плани збігаються з інтересами Угорщини», додає він.

Зазначимо, що після зустрічі з Трампом Орбан на своїй сторінці Instagram написав: «Угорщині потрібний мир. Ім'я миру – Трамп».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    голова Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради