Орбан після зустрічі заявив, що Трамп має план завершення війни рф проти України

Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп має «досить детальні плани» щодо того, як покласти край цій війні.

Джерело фото: пресслужба Віктора Орбана/Benko Vivien Cher

Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час зустрічі у Флориді американський політик назвав Орбана «фантастичним лідером».

Говорячи про свою поїздку до Америки, угорський прем’єр Віктор Орбан заявив в інтерв’ю М1, що по-перше, він поїхав до Америки тому, бой ого запросив Дональд Трамп, а по-друге, «тому що була робота». Інтерв'ю наводить «Magyar Nemzet».

За словами Орбана, у випадку з Дональдом Трампом «не йдеться про кота в мішку», оскільки він уже був президентом, тому Угорщина точно знає, що станеться, крім того, «зараз він не приховує своєї думки, він чітко сказав, що його мета – створити мир».

«Я не бачу жодної іншої людини настільки рішучої та сильної, як Дональд Трамп», - каже прем'єр Угорщини.

Орбан заявив, що Дональд Трамп має «досить детальні плани» щодо того, як покласти край цій війні. «Його плани збігаються з інтересами Угорщини», додає він.

Зазначимо, що після зустрічі з Трампом Орбан на своїй сторінці Instagram написав: «Угорщині потрібний мир. Ім'я миру – Трамп».

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