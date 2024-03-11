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  1. У світі

«Оппенгеймер» отримав сім «Оскарів» – хто забрав статуетки у 2024 році

08:38, 11 березня 2024
Головну статуетку за найкращий фільм отримала стрічка Крістофера Нолана «Оппенгеймер», а найкращим актором став Кілліан Мерфі.
«Оппенгеймер» отримав сім «Оскарів» – хто забрав статуетки у 2024 році
Джерело фото: REUTERS
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Як писала «Судово-юридична газета», у ніч на 11 березня відбулася 96-та церемонія вручення «Оскару».

Головну статуетку за найкращий фільм отримала стрічка Крістофера Нолана «Оппенгеймер», а найкращим актором став Кілліан Мерфі за роль у фільмі-переможці, найкращою акторкою — Емма Стоун, яка зіграла в картині «Бідолашні створіння».

Окрім того, документальний фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова став першою стрічкою від України, що здобула премію «Оскар».

Усі переможці «Оскару» у 2024 році:

  • Найкращий анімаційний фільм — «Хлопчик і птах» Хаяо Міядзакі;
  • Найкращий фільм іноземною мовою — «Зона інтересів» Джонатана Глейзера;
  • Найкращий актор у головній ролі — Кілліан Мерфі, «Опенгеймер»;
  • Найкраща акторка в головній ролі — Емма Стоун, «Бідолашні створіння»;
  • Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні — молодший, «Оппенгеймер»;
  • Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф, «Залишені»;
  • Найкращий короткометражний анімаційний фільм — «Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко»;
  • Найкращий короткометражний документальний фільм — «Остання ремонтна майстерня»;
  • Найкращий документальний фільм — «20 днів у Маріуполі»;
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм — «Чудова історія Генрі Шугара»;
  • Найкращий міжнародний повнометражний фільм — «Зона інтересу»;
  • Найкращий оригінальний сценарій — «Анатомія падіння»;
  • Найкращий адаптований сценарій — «Американське чтиво»;
  • Найкращі грим і зачіски — «Бідолашні створіння»;
  • Найкращі костюми — «Бідолашні створіння»;
  • Найкраща робота художника-постановника — «Бідолашні створіння»;
  • Найкращі візуальні ефекти — «Годзілла: Мінус один»;
  • Найкращий монтаж — «Оппенгеймер»;
  • Найкраща операторська робота — «Оппенгеймер»;
  • Найкращий звук — «Зона інтересу»;
  • Найкращий саундтрек — «Оппенгеймер»;
  • Найкраща музика до фільму — «Барбі» (Біллі Айліш “What Was I Made for”);
  • Найкраща режисура — Крістофер Нолан, «Оппенгеймер».

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