«Оппенгеймер» отримав сім «Оскарів» – хто забрав статуетки у 2024 році

Головну статуетку за найкращий фільм отримала стрічка Крістофера Нолана «Оппенгеймер», а найкращим актором став Кілліан Мерфі.

Джерело фото: REUTERS

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Як писала «Судово-юридична газета», у ніч на 11 березня відбулася 96-та церемонія вручення «Оскару».

Головну статуетку за найкращий фільм отримала стрічка Крістофера Нолана «Оппенгеймер», а найкращим актором став Кілліан Мерфі за роль у фільмі-переможці, найкращою акторкою — Емма Стоун, яка зіграла в картині «Бідолашні створіння».

Окрім того, документальний фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова став першою стрічкою від України, що здобула премію «Оскар».

Усі переможці «Оскару» у 2024 році:

Найкращий анімаційний фільм — «Хлопчик і птах» Хаяо Міядзакі;

Найкращий фільм іноземною мовою — «Зона інтересів» Джонатана Глейзера;

Найкращий актор у головній ролі — Кілліан Мерфі, «Опенгеймер»;

Найкраща акторка в головній ролі — Емма Стоун, «Бідолашні створіння»;

Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні — молодший, «Оппенгеймер»;

Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф, «Залишені»;

Найкращий короткометражний анімаційний фільм — «Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко»;

Найкращий короткометражний документальний фільм — «Остання ремонтна майстерня»;

Найкращий документальний фільм — «20 днів у Маріуполі»;

Найкращий ігровий короткометражний фільм — «Чудова історія Генрі Шугара»;

Найкращий міжнародний повнометражний фільм — «Зона інтересу»;

Найкращий оригінальний сценарій — «Анатомія падіння»;

Найкращий адаптований сценарій — «Американське чтиво»;

Найкращі грим і зачіски — «Бідолашні створіння»;

Найкращі костюми — «Бідолашні створіння»;

Найкраща робота художника-постановника — «Бідолашні створіння»;

Найкращі візуальні ефекти — «Годзілла: Мінус один»;

Найкращий монтаж — «Оппенгеймер»;

Найкраща операторська робота — «Оппенгеймер»;

Найкращий звук — «Зона інтересу»;

Найкращий саундтрек — «Оппенгеймер»;

Найкраща музика до фільму — «Барбі» (Біллі Айліш “What Was I Made for”);

Найкраща режисура — Крістофер Нолан, «Оппенгеймер».

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