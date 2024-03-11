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«Оппенгеймер» получил семь «Оскаров» – кто забрал статуэтки в 2024 году

08:38, 11 марта 2024
Главную статуэтку за лучший фильм получила лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер», а лучшим актером стал Киллиан Мерфи.
«Оппенгеймер» получил семь «Оскаров» – кто забрал статуэтки в 2024 году
Источник фото: REUTERS
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 11 марта состоялась 96-я церемония вручения «Оскару».

Главную статуэтку за лучший фильм получила лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер», а лучшим актером стал Киллиан Мерфи за роль в фильме-победителе, лучшей актрисой — Эмма Стоун, сыгравшей в картине «Бедные создания».

Кроме того, документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова стал первой лентой от Украины, получившей премию «Оскар».

Все победители «Оскара» в 2024 году:

  • Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки;
  • Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов» Джонатана Глейзера;
  • Лучший актер в главной роли – Киллиан Мерфи, «Опенгеймер»;
  • Лучшая актриса в главной роли – Эмма Стоун, «Бедные создания»;
  • Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни – младший, «Оппенгеймер»;
  • Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рендольф, «Оставленные»;
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — «Война окончена! Вдохновенно музыкой Джона и Йоко»;
  • Лучший короткометражный документальный фильм – «Последняя ремонтная мастерская»;
  • Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе»;
  • Лучший игровой короткометражный фильм – «Великолепная история Генри Шугара»;
  • Лучший международный полнометражный фильм – «Зона интереса»;
  • Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения»;
  • Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво»;
  • Лучшие грим и прически — «Бедные создания»;
  • Лучшие костюмы — «Бедные создания»;
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Бедные создания»;
  • Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: Минус один»;
  • Лучший монтаж – «Оппенгеймер»;
  • Лучшая операторская работа – «Оппенгеймер»;
  • Лучший звук – «Зона интереса»;
  • Лучший саундтрек – «Оппенгеймер»;
  • Лучшая музыка к фильму – «Барби» (Билли Айлиш "What Was I Made for");
  • Лучшая режиссура – Кристофер Нолан, «Оппенгеймер».

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