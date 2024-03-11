«Оппенгеймер» получил семь «Оскаров» – кто забрал статуэтки в 2024 году

Главную статуэтку за лучший фильм получила лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер», а лучшим актером стал Киллиан Мерфи.

Источник фото: REUTERS

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 11 марта состоялась 96-я церемония вручения «Оскару».

Главную статуэтку за лучший фильм получила лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер», а лучшим актером стал Киллиан Мерфи за роль в фильме-победителе, лучшей актрисой — Эмма Стоун, сыгравшей в картине «Бедные создания».

Кроме того, документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова стал первой лентой от Украины, получившей премию «Оскар».

Все победители «Оскара» в 2024 году:

Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки;

Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов» Джонатана Глейзера;

Лучший актер в главной роли – Киллиан Мерфи, «Опенгеймер»;

Лучшая актриса в главной роли – Эмма Стоун, «Бедные создания»;

Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни – младший, «Оппенгеймер»;

Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рендольф, «Оставленные»;

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Война окончена! Вдохновенно музыкой Джона и Йоко»;

Лучший короткометражный документальный фильм – «Последняя ремонтная мастерская»;

Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе»;

Лучший игровой короткометражный фильм – «Великолепная история Генри Шугара»;

Лучший международный полнометражный фильм – «Зона интереса»;

Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения»;

Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво»;

Лучшие грим и прически — «Бедные создания»;

Лучшие костюмы — «Бедные создания»;

Лучшая работа художника-постановщика — «Бедные создания»;

Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: Минус один»;

Лучший монтаж – «Оппенгеймер»;

Лучшая операторская работа – «Оппенгеймер»;

Лучший звук – «Зона интереса»;

Лучший саундтрек – «Оппенгеймер»;

Лучшая музыка к фильму – «Барби» (Билли Айлиш "What Was I Made for");

Лучшая режиссура – Кристофер Нолан, «Оппенгеймер».

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