«Оппенгеймер» получил семь «Оскаров» – кто забрал статуэтки в 2024 году

Как писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 11 марта состоялась 96-я церемония вручения «Оскару».
Главную статуэтку за лучший фильм получила лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер», а лучшим актером стал Киллиан Мерфи за роль в фильме-победителе, лучшей актрисой — Эмма Стоун, сыгравшей в картине «Бедные создания».
Кроме того, документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова стал первой лентой от Украины, получившей премию «Оскар».
Все победители «Оскара» в 2024 году:
- Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки;
- Лучший фильм на иностранном языке – «Зона интересов» Джонатана Глейзера;
- Лучший актер в главной роли – Киллиан Мерфи, «Опенгеймер»;
- Лучшая актриса в главной роли – Эмма Стоун, «Бедные создания»;
- Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни – младший, «Оппенгеймер»;
- Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рендольф, «Оставленные»;
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «Война окончена! Вдохновенно музыкой Джона и Йоко»;
- Лучший короткометражный документальный фильм – «Последняя ремонтная мастерская»;
- Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе»;
- Лучший игровой короткометражный фильм – «Великолепная история Генри Шугара»;
- Лучший международный полнометражный фильм – «Зона интереса»;
- Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения»;
- Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво»;
- Лучшие грим и прически — «Бедные создания»;
- Лучшие костюмы — «Бедные создания»;
- Лучшая работа художника-постановщика — «Бедные создания»;
- Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: Минус один»;
- Лучший монтаж – «Оппенгеймер»;
- Лучшая операторская работа – «Оппенгеймер»;
- Лучший звук – «Зона интереса»;
- Лучший саундтрек – «Оппенгеймер»;
- Лучшая музыка к фильму – «Барби» (Билли Айлиш "What Was I Made for");
- Лучшая режиссура – Кристофер Нолан, «Оппенгеймер».
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