Орбан после встречи заявил, что Трамп имеет план завершения войны рф против Украины

Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп имеет «достаточно детальные планы» относительно того, как положить конец этой войне.

Источник фото: пресс-служба Виктора Орбана/Benko Vivien Cher

Как писала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во время встречи во Флориде американский политик назвал Орбана «фантастическим лидером».

Говоря о своей поездке в Америку, венгерский премьер Виктор Орбан заявил в интервью М1, что во-первых, он поехал в Америку потому, что его пригласил Дональд Трамп, а во-вторых, «потому что была работа». Интервью приводит «Magyar Nemzet».

По словам Орбана, в случае с Дональдом Трампом «не идет речь о коте в мешке», поскольку он уже был президентом, поэтому Венгрия точно знает, что произойдет, кроме того, «сейчас он не скрывает своего мнения, он четко сказал, что его цель – создать мир».

«Я не вижу ни одного другого человека столь решительного и сильного, как Дональд Трамп», - говорит премьер Венгрии.

Орбан заявил, что Дональд Трамп имеет «достаточно детальные планы» относительно того, как положить конец этой войне. «Его планы совпадают с интересами Венгрии», добавляет он.

Отметим, что после встречи с Трампом Орбан на своей странице Instagram написал: «Венгрии нужен мир. Имя мира – Трамп».

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